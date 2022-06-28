فرنسا ترسل كميات كبيرة من ناقلات الجنود المدرعة لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال ليكورنو، فى تصريحات، وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم الثلاثاء : "للتحرك بسرعة فى المناطق الواقعة تحت نيران العدو، تحتاج الجيوش إلى عربات مدرعة ولذلك ستسلم فرنسا كميات كبيرة من المركبات المدرعة الناقلة للجنود المجهزة بالأسلحة".
وأكد ليكورنو أيضًا إرسال ستة مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز سيزر إضافية إلى أوكرانيا بالإضافة إلى 12 مدافعًا تم نقلها بالفعل إلى القوات المسلحة الأوكرانية.
يذكر أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، قال فى وقت سابق، إن فرنسا مستعدة لتزويد أوكرانيا بمدافع سيزر إضافية.
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