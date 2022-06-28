«البنتاجون» تقيم مشاركة CIA بالمعلومات مع الشركاء الأوروبيين لدعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لمذكرة من المفتش العام لوزارة الدفاع، اطلعت عليها صحيفة ذا هيل الأمريكية حسب تقرير لها اليوم الثلاثاء، فإن الهدف من التقييم هو تحديد درجة "تطوير وتخطيط وتنفيذ تبادل المعلومات الاستخباراتية عبر المجالات للجيش الأمريكى مع شركائه الأوروبيين".

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن منفتحة على مشاركة المعلومات الاستخباراتية عن ساحة المعركة مع الأوكرانيين فى حربها المستمرة منذ أربعة أشهر مع روسيا، لكن المسؤولين الأمريكيين شددوا على أن كييف مسؤولة عن تحديد ما تستهدفه ومتى.

ولمشاركة مثل هذه المعلومات، عدل البيت الأبيض فى أوائل مارس التوجيهات الحالية للبنتاجون ووكالات التجسس الأمريكية بشأن إرسال البيانات إلى الحكومة الأوكرانية، لتجنب الحواجز البيروقراطية لتبادل المعلومات الاستخباراتية.

وستنظر هيئة الرقابة الآن فى مثل هذه الجهود الأمريكية، لا سيما فى القيادة العسكرية الأمريكية فى أوروبا ومقرها شتوتجارت، ألمانيا، وفى مقر قيادة العمليات الخاصة فى تامبا، فلوريدا، وفى مركز التحليل المشترك للقيادة العسكرية الأمريكية فى أوروبا، وفى مواقع أخرى، بدءا من هذا الشهر.

وتقوم وزارة الدفاع الأمريكية أيضًا بفحص خطط البنتاجون لإعادة إمداد مخزوناته من الأسلحة والمعدات- وهو تقييم أُعلن عنه الأسبوع الماضى مع استمرار الجيش الأمريكى فى نقل المساعدات الفتاكة إلى أوكرانيا.

كما ستقوم الهئية الرقابية أيضا ببحث كيفية تتبع وزارة الدفاع استخدام الأموال لدعم القتال فى كييف.