عاجل- بوتين يوقع قانونا جديدا لتجاوز العقوبات الغربية

جدة - نرمين السيد - وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قانونا يجيز استيراد السلع وقطع الغيار عبر دول ثالثة، ويجيز القانون الاستيراد عبر دول ثالثة لتجاوز العقوبات الغربية التى تحظر توريد سلع ومنتجات.





يعفى القانون المستوردين فى روسيا من المسؤولية الجنائية والإدارية فى حال تم الاستيراد دون موافقة أصحاب حقوق الملكية الفكرية. ويهدف القانون لتلبية الطلب فى السوق الروسية من القطع والسلع النادرة والاصلية والتى تم حظر توريدها إلى روسيا فى ظل العقوبات الغربية المفروضة على موسكو. وبفضل آلية الاستيراد الموازى أى الاستيراد عبر دول ثالثة يمكن تلبية الطلب من المنتجات التى حظر توريدها إلى روسيا.

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