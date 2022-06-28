أول تعليق روسى على على طرد بلغاريا 70 دبلوماسيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الخارجية الروسية أن "موسكو ستقدم ردًا مناسبًا".

وكان رئيس الوزراء البلغارى كيريل بيتكوف، أعلن فى وقت سابق اليوم الثلاثاء، طرد 70 دبلوماسيًا روسيًا، قيل إنهم متورطون فى أنشطة "تجسس".

ووفقًا لمزاعم بيتكوف، معظم الدبلوماسيين عملوا فى الخدمات الخاصة، مستخدمين أنشطتهم الدبلوماسية كغطاء.