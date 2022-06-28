العاهل الأردنى: اتخاذ الاحتياطات لمنع تكرار مثل حادث ميناء العقبة بالمستقبل

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وكالة أنباء الأردن "بترا"، أن الملك عبدالله الثانى ترأس اجتماعا فى المركز الوطنى للأمن وإدارة الأزمات للوقوف على آخر التفاصيل المتعلقة بتسرب الغاز الذى وقع بميناء العقبة أمس الاثنين والآثار الناجمة عنه، وحضره من العقبة، عبر تقنية الاتصال المرئى، ولى العهد الأردنى الأمير الحسين بن عبدالله الثانى.

وأعرب الملك عبدالله عن تعازيه الحارة لأسر الضحايا جراء الحادث الآليم، داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، مؤكدا ضرورة تقديم توضيحات شفافة للرأى العام لكل ما حدث من خلال نتائج التحقيق، وتحديد الأخطاء ومحاسبة المقصرين وفق القانون.

وثمن الملك عبدالله جهود القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربى والأجهزة الأمنية، وخاصة الدفاع المدنى والكوادر الطبية المدنية والعسكرية لسرعة استجابتهم ومهنيتهم العالية فى التعامل مع الحادثة وإجلاء المصابين إلى المستشفيات، لافتا إلى أن هذه الجهود ساهمت فى إنقاذ الأرواح والحد من الخسائر.

بدوره، استعرض الأمير الحسين زيارته اليوم لموقع الحادث، واطمئنانه على الجرحى والمصابين، مشيدا بسرعة استجابة جميع الجهات المعنية، مشيرا إلى أن الأمور بالموقع وفى العقبة أصبحت تحت السيطرة وعادت إلى طبيعتها، وأكد أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، وأن الجميع بانتظار نتائج التحقيق.

وبدوره، عرض رئيس الوزراء الأردنى الدكتور بشر الخصاونة، تفاصيل الحادثة والإجراءات التى نفذتها الأجهزة المعنية لاحتواء الأضرار الناجمة عنها، إذ تم تشكيل فريق تحقيق برئاسة وزير الداخلية مازن الفراية للوقوف على أسبابها.

وأكد الخصاونة عودة الحياة فى العقبة إلى طبيعتها، بعد تأكد الجهات المختصة من سلامة الهواء ومياه البحر من أى آثار للغاز.