بسبب روسيا.. الأغذية العالمى يخفض مساعداته لليمن

جدة - نرمين السيد - وذكر البرنامج - فى بيان أوردته قناة "اليمن" الإخبارية - أنه بسبب النقص الحاد فى التمويل وتداعيات الأزمة الأوكرانية إلى جانب التضخم المشهود على المستوى العالمى، اضطر لتقليص الدعم المقدم لخمسة ملايين يمنى إلى أقل من 50%، من الاحتياجات اليومية فى حين سيتم تقليص المساعدات لبقية المستفيدين البالغ عددهم ثمانية ملايين يمنى إلى نحو 25 % من احتياجاتهم اليومية.

وأوضح أنه سيتم أيضا إيقاف أنشطة تعزيز القدرة على الصمود وسبل كسب العيش والبرامج التغذوية وأنشطة التغذية المدرسية لأربعة ملايين مستفيد، فيما سيستمر تقديم المساعدات ضمن هذه الأنشطة والبرامج لنحو 1.8 مليون شخص فقط، مؤكدا مواصلته لبذل أقصى الجهود فى سبيل حشد التمويل والموارد المطلوبة لاستئناف تقديم هذه المساعدات.