العالم اليوم - مانشستر يونايتد يجدد عقد "الموهبة العراقية"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 يونيو 2022 05:15 مساءً - أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي، تجديد عقد لاعبه العراقي الشاب زيدان إقبال، حتى 2025، مما يتيح له فرصة المشاركة بشكل أكبر مع الفريق الأول.

ووقع الدولي العراقي زيدان إقبال على عقد جديد مع "الشياطين الحمر"، الثلاثاء، بعد 6 أشهر من أول مشاركاته مع الفريق الأول بدوري أبطال أوروبا.

وشارك إقبال في دقائق معدودة مع مانشستر يونايتد، خلال مباراة الفريق أمام يانغ بويز السويسري بدوري أبطال أوروبا.

ويشارك إقبال مع فريق الشباب بمانشستر يونايتد، ولكن يتم استدعاءه أحيانا للفريق الأول، حسب الضرورة.

ومثل إقبال المنتخب العراقي في مباراتين، وتم استدعاءه لتمثيل منتخب الشباب والأولمبي، حيث عبر عن سعادته بتمثيل "منتخب أسود الرافدين".

وولد زيدان إقبال عام 2003، في مانشستر، لأم عراقية وأب باكستاني، واختار تمثيل المنتخب العراقي بعد مخاطبة الاتحاد العراقي للكرة له.