رابط bem.onec.dz للحصول على نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 من موقع البيان من وزارة التربية الوطنية برقم التسجيل

رابط الحصول على نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 من موقع البيان من وزارة التربية الوطنية نستعرضها الان بعد ان تم الكشف عن الرابط الرسمي للحصول على تلك النتائج مساء يوم الامس حتي يصبح بإمكان جميع الطلاب والطالبات اجراء الاستعلام عن تلك النتائج من المنزل بعد ان بلغ أعداد المتقدمين على تلك النتائج نحو 740 ألف طالب وطالبة فى جميع الولايات الجزائرية، على ان نستعرض الان وننقل امام حضراتكم خطوات اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

رابط الحصول على نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022

رابط الحصول على نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 من موقع البيام نستعرضها الان ونتابعها مع حضراتكم الان حيث مساء يوم الامس الموافق ميلادياً اليوم السادس والعشرون من يونيو اعلنت وزارة التربية الوطنية رسمياً عن اعتماد نسبة نجاح شهادة اتمام التعليم المتوسط بنسبة نجاح تجاوزت حد 64% على مستوى كل الولايات الجزائرية على ان يتم الاعلان على ان نتائج الـ 740 ألف طالب الذي قد تقدموا على اختبارات شهادة التعليم المتوسط قد تم الإعلان على رفع نتائجهم على موقع الديوان الوطني، عليه بدأت عمليات البحث على مستوى كل الولايات الجزائرية بالتزايد من اجل الاستعلام عن تلك النتائج التي سنتابع من خلال موقع الديوان الوطني الان طريقة الحصول عليها اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتائج البيام شهادة التعليم المتوسط

أعلنت وزارة التربية الوطنية على استخدام موقع الديوان الوطني وموقع البيان كمنصة رسمية لرفع نتائج شهادة التعليم المتوسط، حيث أشارت التصريحات الرسمية على ان نتائج شهادة التعليم المتوسط الان اصبح بإمكانكم إجراء الاستعلام عليها اون لاين على النحو التالي:-

فتح موقع الديوان الوطني

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الشهادة التعليم المتوسط داخل خدمة نتائج الطلاب

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج التعليم المتوسط من خلال تدوين اسم الطالب الرباعي ورقم التسجيل بالايقونة المخصصة لها

حدد الولاية التابع إليها الأيقونة المخصصة لها

انقر على ايقونة عرض النتيجة حتي تكون امامكم النتائج معلنة على الفور

على العلم على ان نتائج جميع الولايات اليوم أصبحت حالياً معلنة داخل المدارس كذلك

لازالنا نتابع من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز جميع التفاصيل المطروحة حول اجراء الاستعلام عن نتائج البيام المتوسط بالجزائر وذلك من خلال موقع الديوان الوطني فى كل المدن الجزائرية، حيث قد تم الاعلان بشكل مؤخر على الكشف عن نتائج التعليم المتوسط الكترونياً وذلك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات ونشر تلك النتائج من خلال موقع الديوان الوطني