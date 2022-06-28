رابط fany.emis.gov.eg للكشف عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور اول عبر موقع بوابة التعليم الفني صناعة وتجارة وفنادق

رابط الكشف عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور اول من موقع بوابة الدبلومات الفنية صناعة وتجارة وفنادق نتابعه و نستعرض مع حضراتكم الان حيث عمليات البحث على جوجل متزايدة بشكل كبير للغاية وذلك وراء التعرف على نتيجة الدبلومات الفنية التي بامكانكم اجراء الاستعلام عليها بشكل وبصورة الكترونية ورقمية من خلال التوجه الى موقع بوابة التعليم الفني فور ان يتم الاعلان الرسمي عن ظهور تلك النتائج على شكل نتابعه و نستعرض مع حضراتكم من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الآن

رابط الكشف عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور اول

رابط الكشف عن نتيجة الدبلومات الفنية حوله يتزايد الى حد كبير للغاية عمليات بحث جوجل حيث تستمر حتى اللحظة الحالية عمليات التصحيح ورصد الدرجات التي تتم بشكل دقيق للغاية على مستوى كل المحافظات المصرية استعداداً على ان يتم الاعلان فى مطلع يوليو عن نتيجة الدبلومات الفنية التي ستكون أمام جميع الطلاب والطالبات بالاسم الرباعي ورقم الجلوس فقط فور ان تنتهي وزارة التربية والتعليم على رفع نتائج الطلاب حتى يتمكن الجميع من اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بالاسم الرباعي ورقم الجلوس، على ان نتابع ونستعرض الآن فى ظل ترقب عدد كبير من الطلاب والطالبات الطريقة الصحيحة التي بامكانكم الاعتماد عليها للأجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية

اشارت وزارة التربية والتعليم على ان نتائج الدبلومات الفنية مباشرة ستكون معلنة بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات على ان تأتي طريقة وخطوات اجراء الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية فى كل المحافظات المصرية على النحو التالي:-

في البداية على الطالب التوجه الى موقع بوابة التعليم الفني

بعدها يبدأ الطالب باختيار ايقونة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

من ثم يبدأ الطالب على ادخال اسم الطالب الرباعي ورقم الجلوس بالايقونة المخصصة لها

يبدأ الطالب فى تحديد القسم التابع اليه ان كان قسم صناعة أو زراعة أو غيرها من الاقسام

النقر على ايقونة عرض النتيجة حتى تكون على الفور أمامكم نتيجة الدبلومات الفنية معلنة بالشكل الصحيح

هذا وبامكانكم عبر صندوق التعليقات الذي بالاسفل الان البدء على مشاركتنا بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية حتي نبدأ على الفور على مساعدتكم من خلال موقع بوابة التعليم الفني بالحصول والاستعلام عن تلك النتائج التي سيتم تفعيل امكانية الحصول عليها الكترونياً فى كل المدن المصرية بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات