نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الثالث متوسط 2022 موقع نتائجنا دور اول وموقع وزارة التربية العراق epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الثالث متوسط 2022 موقع نتائجنا دور اول ، صرحت وزارة التربية العراق عن أمر هام بخصوص نتائج الثالث المتوسط الدور الأول. وهو أن الجولة الأولى من تصحيح الدفاتر الامتحانية الخاصة بالطلاب في مختلف المراحل التعليمية قد بدأت بالفعل، وجار الآن تجهيز نتائج الصف الثالث متوسط بشكل نهائي من أجل عرض درجات الطلاب على موقع results mlazemna، وقد أدى طلاب الثالث متوسط العراق الامتحانات بصفة حضورية ولم تطرأ أي مشاكل أثناء إجراء الاختبارات، بعد ذلك تم إرسال كل أوراق الطلاب إلى المراكز الامتحانية التي عملت على تصحيح الأوراق من أجل تجهيز درجات الطلاب والتحقق منها لوضعها على رابط نتائج الثالث متوسط، وسيتمكن كل الطلاب من استخراج العلامات على موقع نتائجنا موقع ناجح وموقع الوزارة epedu.gov.iq، وسنتناول كل التفاصيل الهامة في مقالنا هذا.

نتائج الثالث متوسط 2022 موقع نتائجنا دور اول

سيتم الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2022 موقع نتائجنا دور اول عما قريب في العديد من المحافظات العراقية. وتعتبر نتائج الصف الثالث متوسط 2022 الدور الأول من أهم النتائج بالنسبة للطلاب. لأنها مرحلة فاصلة تؤهلهم للصعود إلى مرحلة الثانوية، ويمكن للطلاب الحصول على درجاتهم في المواد التي امتحنوا فيها فور أن تجهز على موقع وزارة التربية أو على الموقع الآخر المعتمد لرفع النتائج results mlazemna.

نتائج الصف الثالث متوسط 2022 الدور الأول

لا تزال مسألة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق من ضمن الأمور التي تشغل الطلاب حاليا. وحسب ما هو متداول فسيتم إعلانها في أجل أقصاه يوم الأحد المقبل. ونتائج الثالث متوسط ٢٠٢٢ بالعراق ستعرض في كل من محافظة ميسان وكركوك وبغداد والمثنى والرصافة الأولى والثانية والثالثة. والكرخ وصلاح الدين وواسط أربيل ودهوك، ولاستخراج نتائج 3 متوسط يجب اتباع الخطوات الآتية:

يدخل الطالب إلى موقع وزارة التربية والتعليم بالعراق، ويدرج رمز التحقق لمواصلة بقية الخطوات يختار من الخيارات المتاحة نتائج الدور الأول ثالثة متوسط يتعين عليه أن يقوم بكتابة الرقم الامتحاني والاسم الرباعي في المكان المخصص له أخيرا يضغط على زر إظهار نتائج طلاب الصف الثالث متوسط بالعراق.

صرح وكيل وزارة التربية والتعليم في العراق بأنه هناك وقت محدد لإعلان نتائج الدور الأول للثالث المتوسط في العراق. والسقف الزمني المحدد هو من خمسة عشر يوما إلى عشرون يوما على الأكثر. وقد تكون قبل هذه المدة المذكورة أو بعدها بيومين حسب الأوضاع السائدة. كما سيتم إعلان نتائج الدور الثاني بعد ذلك مباشرة حسب تصريح عادل البصيصي، وعليه لا يزال الطلاب ينتظرون نتائجهم إلى غاية حلول الموعد.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقال نتائج الثالث متوسط 2022 موقع نتائجنا دور اول. وهو من أكثر المواضيع بحثا في الوقت الحالي، والنتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الدور الأول بالعراق ستجهز قريبا وقد بدأ العد التنازلي لعرضها بالفعل.