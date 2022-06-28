HERE الان معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq برقم الامتحاني كل المحافظات

الان معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نقدمها الان امام حضراتكم حيث البحث متزايد امام نحو 35 ألف طالب وطالبة على مستوى كل المحافظات العراقية بعدما اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج القبول الموازي سيبدأ عمليات نشرها الكترونياً من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على شكل ملفات pdf على شكل نقدمه الآن أمام حضراتكم ونستعرضه فى ظل ارتفاع كبير فى عمليات بحث جوجل حول البحث عن طريقة الحصول والاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

الان معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022

معرفة نتائج القبول الموازي أصبح من ضمن اكثر المواضيع الرائجة فى العراق حيث يدور مجريات البحث من قبل نحو 22 ألف طالب وطالبة قد تم الاعلان عن قبولهم داخل جميع الجامعات العراقية حول تلك النتائج على ان يتم الاشارة على تفعيل إمكانية الحصول على نتائج القبول الموازي بشكل الكتروني بعد ان تم الانتهاء من عمليات رفع نتائج الطلاب حتى يصبح سكان جميع المحافظات العراقية الان بإمكانهم الحصول على تلك النتائج اون لاين، لذا نعرض امامكم بمنتهى البساطة والسهولة خطوات الاستعلام عن تلك النتائج فى كل المحافظات العراقية

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي الان نقدمها أمام جميع الطلاب والطالبات لأجل الحصول على تلك النتائج التي جاءت خطوات الحصول عليها على النحو التالي:-

فى البداية على الطالب الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من داخل ايقونة خدمة نتائج الطلاب

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من خلال تدوين اسم الطالب بالايقونة المخصصة رقم الامتحاني

النقر على ايقونة استعلام

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية