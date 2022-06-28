الان موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2021 عبر موقع http://epedu.gov.iq/ كل الاقسام برقم الامتحاني pdf

الان موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2021 والذي يدور حوله البحث من قبل عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات فى كل المحافظات العراقية بالتزامن مع إعلان وزارة التعليم والبحث العلمي العراقي على ظهور نتيجة طلبات الراغبين بالإنضمام على الجامعات العراقية بكل التخصصات التي جاءت أمام الطلاب والطالبات على ان نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

الان موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2021

موقع استخراج نتائج القبول الموازي يتابعه عدد كبير للغاية من الطلاب والطالبات بالتزامن مع الكشف على ظهور نتائج القبول الموازي حيث بصورة مؤخرة انتهت وزارة التربية والتعليم العراقية على استقبال طلبات عدد كبير من الطلاب والطالبات الراغبين بالالتحاق على الجامعات العراقية على ان تعلن وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقية على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة على ان تدور التساؤلات حول طرق الاستعلام والحصول على تلك النتائج على ان نتابع الان ونستعرض من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري الان طريقة الكشف والاستعلام والحصول على تلك النتائج من المنزل

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

الان نتابع و نستعرض مع حضراتكم خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل وبصورة الكترونية جاءت على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي فور تعبئة البيانات التي جاءت مطلوبة التي تشمل اسم الطالب الرباعي او رقم الامتحاني والمحافظة التابع لها الطالب

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية