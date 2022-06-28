في اليوم العالمي للنظارات الشمسية.. تعرف علي فوائدها والأنواع المناسبة لك

اليوم العالمي للنظارات الشمسية هو اليوم الذي تم اتخاذ القرار به للاحتفال بتلك الوسيلة التي ابتكرها الانسان من أجل حماية العين من أشعة الشمس المباشرة في فصل الصيف، لاسيما أن الطبيعة البشرية منذ قديم العصور قادت الانسان إلي صنع كل ما يجعله قادر علي التكييف مع ظروف البيئة المحيطة به، لذلك تم صنع النظارات الشمسية منذ عام 1752 ميلاديا بواسطة جيمس أيسكو، وهو صاحب الفكرة المميزة بصنع عدسات ملونة للنظارات، إلا أنها لم تكن الخطوة الاولي في عالم النظارات، فقد كان شعب الإسكيمو هم أول من صنع النظارات من العاج، الآن إذا كنت مهتم بتلك القطعة التي تطورت عبر العصور، وإذا كنت ترغب في التعرف علي فوائدها والأنواع المناسبة لك، تابع هذا التقرير الشيق في اليوم العالمي للنظارات الشمسية الذي يحتفل به العالم اليوم 27 يونيو.

اليوم العالمي للنظارات الشمسية

يحتفل المهتمين حول العالم باليوم العالمي للنظارات الشمسية، حيث تم تخصيص يوم 27 حزيران من كل عام للاحتفال بها، وذلك ليكن الاحتفال في فصل الصيف لتأكيد أهمية إستخدام النظارات للحماية من الأشعة المباشرة للشمس ، كذلك تجنب أشعة الشمس المضرة والتي تؤذي العين وتؤثر عليها بصورة كبيرة، ويكن الاحتفال عن طريق تبادل النظارات كهدية بسيطة ومفيدة، وللتعرف اكثر علي فوائد النظارات الشمسيه تابع تلك النقاط

حماية العين : حيث تعمل النظارات علي عكس أشعة الشمس الضارة وتمنع وصولها للعين، خاصة في الفترة بعد 12 ظهرا، والتي تنطلق بها الأشعة فوق البنفسجية والتي تؤثر سلبياً علي العين.

: حيث تعمل النظارات علي عكس أشعة الشمس الضارة وتمنع وصولها للعين، خاصة في الفترة بعد 12 ظهرا، والتي تنطلق بها الأشعة فوق البنفسجية والتي تؤثر سلبياً علي العين. بعد إجراء عملية جراحية للعين : حيث ينصح بارتداء النظارة بعد عمليات الليزك.

: حيث ينصح بارتداء النظارة بعد عمليات الليزك. لمواكبة الموضة: يقبل البعض علي اكمال أناقة الملابس بارتداء نظارات شمسية مميزة، ويعتبرها البعض جزاء أساسي لاكتمال المظهر الخارجي.

ما هي نظارة الشمس المناسبة لي

تتنوع اشكال وأحجام النظارات الشمسيه، وكذلك توجد منها العديد من الالوان المميزة، لذلك يتوجب عليك اختيار نظارتك بعناية ودقة، والتوقف كثير امام سؤال كيف اختار نظارت الشمس الخاصة بي، وذلك وفق للعديد من المعايير منها شكل الوجة، واستخدام النظارة، بالإضافة إلى لون الملابس، ويمكنكم الإستفادة من الشرح الكامل الموضح بالفيديو المرفق لتكن دقيق عند اقتناء نظارتك الخاصة.