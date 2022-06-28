وقال ستيفانتشوك، فى تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الثلاثاء: "نود جميعًا أن تتوقف الصواريخ والقنابل الروسية عن تدمير منازلنا المسالمة مع الإفلات من العقاب، وقتل مدنيينا".
وأوضح أنه لهذه الغاية، نحتاج إلى دفاع صاروخى مناسب.. أعتقد أن حلفاء الناتو يمكنهم وينبغى عليهم أن يمنحوا أوكرانيا على الأقل هذا الحق الأساسى فى الدفاع عن النفس.
وأكد رئيس البرلمان الأوكرانى أنه من الضرورى أن يكون لحلف الناتو "رد فعل قوى" على الهجوم الإرهابى الروسى فى كريمنشوك عشية القمة.
وقال ستيفانتشوك: هذا يمثل تحديا لحلف الناتو وأود بشدة أن يقدم الناتو ردا مناسبا على روسيا، مضيفا أن القوات المسلحة الأوكرانية تدافع ليس فقط عن شعبها، ولكن كل شعوب الاتحاد الأوروبى والعالم بشكل عام من التدخل الروسى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرلمان الأوكرانى يوجه طلبا عاجلا للناتو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.