البرلمان الأوكرانى يوجه طلبا عاجلا للناتو

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس البرلمان الأوكرانى رسلان ستيفانتشوك، أن أوكرانيا تعتمد على مساعدة حلف شمال الأطلسى "الناتو" فى توفير أنظمة صواريخ أرض-جو، فى انتظار رد الحلفاء على الهجوم الصاروخى الروسى الأخير على مركز تسوق كريمنشوك.





وقال ستيفانتشوك، فى تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الثلاثاء: "نود جميعًا أن تتوقف الصواريخ والقنابل الروسية عن تدمير منازلنا المسالمة مع الإفلات من العقاب، وقتل مدنيينا".

وأوضح أنه لهذه الغاية، نحتاج إلى دفاع صاروخى مناسب.. أعتقد أن حلفاء الناتو يمكنهم وينبغى عليهم أن يمنحوا أوكرانيا على الأقل هذا الحق الأساسى فى الدفاع عن النفس.

وأكد رئيس البرلمان الأوكرانى أنه من الضرورى أن يكون لحلف الناتو "رد فعل قوى" على الهجوم الإرهابى الروسى فى كريمنشوك عشية القمة.

وقال ستيفانتشوك: هذا يمثل تحديا لحلف الناتو وأود بشدة أن يقدم الناتو ردا مناسبا على روسيا، مضيفا أن القوات المسلحة الأوكرانية تدافع ليس فقط عن شعبها، ولكن كل شعوب الاتحاد الأوروبى والعالم بشكل عام من التدخل الروسى.