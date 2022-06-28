فلسطين: المواقف الدولية لا ترقى لمستوى جرائم الاحتلال الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن المواقف الدولية الخجولة لا ترقى لمستوى جرائم الاحتلال الإسرائيلى فى حق الشعب الفلسطينى، طالما راوحت مكانها ولم تترجم إلى أفعال وإجراءات تضمن وقف هذه الجرائم وتؤدى إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وتجبر إسرائيل على إنهاء احتلالها للأراضى الفلسطينية.





وحملت الوزارة - فى بيان - الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة نفتالى بينيت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم ونتائجها الكارثية على ساحة الصراع، خصوصا أن الأرقام تشير إلى تصعيد ملحوظ وكبير فى عمليات الهدم والتوسع الاستيطانى فى ظل هذه الحكومة.

وأدانت الوزارة جرائم الهدم وتوزيع الإخطارات بالهدم المتواصلة بحق المنازل والمنشآت الفلسطينية فى الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتى طالت مؤخرا أكثر من 17 منزلا ومنشأة، فى تجسيد لأبشع أشكال الاستعمار العنصرى لأرض دولة فلسطين، وامتداد لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطينى فى وطنه.

وأكدت الوزارة "أن عمليات الهدم والبناء تلخص عقلية الاحتلال الاستعمارية ضد الشعب الفلسطينى منذ بداية القرن الماضى إلى يومنا هذا، وتذكر بجوهر نكبة الشعب الفلسطينى المستمرة حتى اليوم، بما يرافقها من جرائم تطهير عرقى فرضت على الشعب الفلسطينى اللجوء والتشرد فى بقاع الأرض، حيث تواصل دولة الاحتلال اقتلاع ما يمكنها من أعداد للفلسطينيين ودفعهم للهجرة عن وطنهم من خلال تدمير وهدم مرتكزات وجودهم الإنسانى والوطنى فى أرضهم، وفى ذات الوقت إحلال المستعمرين الغرباء مكانهم، عبر الدفع بالمزيد من البناء الاستيطانى الجديد سواء ما يتعلق ببناء وحدات استيطانية جديدة أو تعميق المستعمرات القائمة، أو توسيع البؤر العشوائية وتكريسها كمستعمرات".

وقالت الوزارة إن جرائم الهدم والبناء تعبر عن جوهر المشروع الصهيونى الاستعمارى الذى يستهدف كامل فلسطين التاريخية وتهجير وطرد أصحابها الأصليين، وتغيير معالمها الطبيعية والتاريخية والحضارية من خلال ارتكاب جرائم الاستيطان المتواصلة وإغراقها بملايين المستعمرين الغرباء، بما يؤدى إلى ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تدريجيا، وإغلاق الباب أمام أية فرصة لتجسيد دولة فلسطين على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.