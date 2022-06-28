مقتل 7 مدنيين فى قصف أوكرانى على دونيتسك ولوجانسك

وأشارت قوات لوجانسك إلى أن قوات كييف استخدمت لأول مرة راجمات صواريخ "هايمرز" الأمريكية الصنع فى قصفها مدينة بيرفيلسك، لافتة إلى قرب تدمير هذه الراجمات عقب تحديد تحركاتها، مشددة على أن توريد هذه الرجمات إلى كييف يمكنها من قصف المناطق النائية من الإقليم.
وفى سياق آخر، أعلن ممثل لوجانسك لدى روسيا، روديون ميروشنيك، السيطرة على ثلث مساحة مساحة ليسيتشانسك آخر المدن الكبرى التى تسيطر عليها القوات الأوكرانية، مبينا أن قوات كييف تغادر المدينة فى اتجاهات عدة.
يأتى ذلك بعد تقدم كبير أحرزته القوات الروسية على محاور عدة فى المنطقة.
من ناحية أخرى، أعلن مصدر مطلع فى مجال الصناعة العسكرية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الخبراء الروس باشروا باختبار غواصة نووية صاروخية جديدة.
وقال المصدر، فى تصريحات إن غواصة "كراسنويارسك" النووية الروسية الجديدة من فئة Yasen-M ، خرجت من مصنع "سيفماش" واتجهت نحو البحر الأبيض لتخضع لاختبارات الحركة.
وأضاف: "خلال الاختبارات سيتم تفقد جاهزية المعدات الموجودة فى الغواصة، كما سيتحقق الخبراء من قدرة كراسنويارسك على الحركة والمناورة فى الماء، وسيتأكدون من مطابقتها للمواصفات التى أعلنت فى مشروع تصميمها".
وكانت روسيا قد بدأت بتطوير غواصة K-571 "كراسنويارسك" فى مصنع "سيفماش" عام 2014، فى إطار المشروع الحكومى 885М، وأنزلتها إلى المياه أول مرة عام 2021.
وتتسلح غواصات Yasen-M المطورة فى إطار المشروع المذكور بصواريخ "كاليبر" و"أونيكس" المجنحة البعيدة المدى، وبمنظومات صواريخ "تسيركون" المضادة للسفن الحربية، كما جهزت بطوربيدات مضادة للغواصات والسفن المعادية من عيار 533 ملم.
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