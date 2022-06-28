«جونز هوبكنز» تكشف عدد ضحايا كورونا عالميا منذ بداية الجائحة

جدة - نرمين السيد - وأفادت الجامعة فى أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الثلاثاء، بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و330 ألفا و637 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 87 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 43.4 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 32.1 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون وفاة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ670 ألفا و532 وفاة ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالى وفيات 525 ألفا و47 وفاة.