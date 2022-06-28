جدة - نرمين السيد - قال رئيس هيئة الاركان العامة البريطانية، الجنرال باتريك ساندرز، اليوم الثلاثاء، إنه يجب على بريطانيا وحلفائها الغربيين "الاستعداد بشكل لا شك فيه للقتال" فى حال شنت روسيا هجومًا على دولة عضو بحلف شمال الأطلسى "الناتو".





وحسبما نقلت وكالة الأنباء البريطانية "بى ايه ميديا" قال ساندرز إنه من المرجح أن تخرج روسيا من الصراع فى أوكرانيا كتهديد أكبر للأمن الأوروبى. وأضاف ساندرز فى أول خطاب له منذ توليه منصبه، إنه من الأساسى أن تكون قوات الناتو فى مواقعها لردع أى "اغتصاب للأراضى" فى المستقبل من جانب الرئيس الروسى فلادمير بوتين. ويأتى خطابه فى الوقت الذى يعد فيه قادة دول الناتو المجتمعين لحضور قمة فى مدريد لزيادة أعداد القوات التى على أهبة الاستعداد إلى أكثر من 300 ألف جندى، مشبهًا الوضع الحالى بما كان قبل الحرب العالمية الثانية، قائلاً إن "عدوان بوتين الوحشى" على أوكرانيا يمثل أعظم تهديد للسلام والديمقراطية الأوروبية منذ عقود. واختتم رئيس هيئة الأركان العامة البريطانية: "هذه لحظة 1937 بالنسبة لنا، نحن لسنا فى حرب، ولكن علينا التحرك سريعا بحيث لا ننجر إليها عبر الاخفاق فى احتواء التوسع الإقليمى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قائد الجيش البريطانى: على الناتو الاستعداد للدفاع عن أراضيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.