جونسون: الغرب يعكف على حل أزمة احتجاز القمح فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وردا على سؤال الصحفيين قبل بدء اجتماعات قمة مجموعة السبعة اليوم حول ما يمكن فعله لحل المشكلة، قال جونسون، إن المسوؤلين يحاولون التوصل إلى حل مناسب لهذه الأزمة، وذلك حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية.
وجاءت التصريحات قبل اجتماع مع الرئيس الأمريكى جو بايدن، والفرنسى إيمانويل ماكرون، والمستشار الألمانى أولاف شولتز، ورئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى.
يذكر أن كميات ضخمة من القمح والذرة وغيرها من الحبوب لا زالت محتجزة فى أوكرانيا، التى تعد من أكبر الدول المصدرة لهذه المحاصيل فى العالم، ما يهدد بأزمة غذاء عالمية.
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