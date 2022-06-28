شولتس: قمة السبع أثبتت قوة الدول الديمقراطية

جدة - نرمين السيد - وفى ختام قمة المجموعة التى عقدت بقصر إلماو البافارى فى جنوب ألمانيا، اليوم الثلاثاء، قال شولتس إن نتائج القمة أظهرت "القوة الكبيرة للتحالفات الديمقراطية"، مضيفًا أن "إلماو كان جيدًا للغاية بالنسبة لمجموعة السبع وللدول التى تعاونت هنا مع بعضها البعض".

وأشار السياسى الاشتراكى الديمقراطى إلى أن دول المجموعة استغلت الوقت بشكل جيد، موضحًا أنه كان من المهم أيضا ألا يقتصر الحضور على دول المجموعة وحسب، حيث شاركت دول أخرى فى القمة مثل الهند وإندونيسيا والأرجنتين والسنغال وجنوب إفريقيا.

كما تحدث شولتس عن صياغة توافقات جديدة، لافتًا إلى أن الحوار كان "متكافئًا لأن هذا مهم جدًا جدًا".