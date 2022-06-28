عاجل- الكرملين يعلن شرط إنهاء العملية العسكرية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال بيسكوف "إننا نستند إلى تصريحات الرئيس فلاديمير بوتين، بأن العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا تسير وفقا للخطة المرسومة لها وتحقق أهدافها"، نافيا تحديد إطار زمنى لنهاية العملية العسكرية. وتعليقا على تصريحات الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكي، التى أعرب فيها عن أمله فى أن تنتهى العملية العسكرية الخاصة قبل حلول الشتاء، أوضح بيسكوف: "يمكن للجانب الأوكرانى أن يوقف كل شيء قبل نهاية اليوم الحالى، فنحن بحاجة إلى أمر لكتائب القوميين بإلقاء أسلحتها، وأمر للجيش الأوكرانى بإلقاء أسلحته، وتنفيذ شروط روسيا الاتحادية".

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