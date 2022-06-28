العالم اليوم - أمير قطر يستقبل طحنون بن زايد

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 يونيو 2022 02:19 مساءً - استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام": " بحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما والعمل المشترك لما فيه الخير والتقدم والتنمية لشعبيهما الشقيقين وبما يحقق مصالحهما المشتركة ويعزز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وأضافت: "ونقل الشيخ طحنون بن زايد إلى الشيخ تميم بن حمد في بداية اللقاء تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وتمنياتهما له بدوام الصحة والسعادة ولدولة قطر وشعبها الشقيق مزيداً من الرفعة والرخاء والازدهار في ظل قيادته".

فيما حمل أمير دولة قطر الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان تحياته إلى رئيس الدولة والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم، وفقا لـ"وام".