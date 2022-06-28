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عمر شويل - جدة نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الاول عبر epedu.gov.iq بكافة الولايات العراقية وطريقة الاستعلام هذا ما نقدمه، حيث أنه من الأمور التي تقلق الطلاب وأولياء الأمور نتيجة طلاب الصف الثالث المتوسط حيث يسعى كل ولي أمر ليطمئن على ابنه في هذه المرحلة المهمة والتي تعد من أهم المراحل التعليمية للطالب حيث أنها تجعل ولي الأمر يطمئن على مستوى ابنه في المراحل التعليمية القادمة، وفي هذا المقال سنتعرف على كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب في الصف الثالث المتوسط دون أن يحتاج الطالب أو ولي الأمر إلى زيارة المدرسة أو الإدارة التعليمية التي يتبع لها الطالب أو الطالبة بالاسم والرقم الامتحاني فقط

نتائج الثالث المتوسط 2022 دور أول في العراق

إن المسؤولين في وزارة التربية والتعليم بالعراق أشاروا إلى أن نتائج الطلاب في الصف الثالث المتوسط سيتم الإفصاح عنها من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التعليم العراقية وكانت الإدارات التعليمية في مختلف المحافظات قد أعلنت هذا الأمر.

ومن أجل التعرف على نتائج الطلاب في هذه المرحلة يجب أن يتم توفير بعض البيانات مثل رقم الهوية الوطنية الخاصة بالطالب والرقم الامتحاني له حيث يتم إدخال هذه البيانات في الأماكن المخصصة لها حتى نستطيع التعرف على نتائج الطلاب في هذه المرحلة.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد اهتمت بهذه الامتحانات بشكل كبير من خلال العديد من القرارات التي تم فرضها علي الإدارات التعليمية بالعراق من أجل خروج الامتحانات بمظهر لائق، وقد أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية أن نسبة النجاح هذا العام عالية حيث أن 72% من الطلاب استطاعوا اجتياز الامتحانات والنجاح فيها.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط في الولايات العراقية

يمكننا الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط 2022 دور أول في العراق من خلال الآتي: