نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تفاصيل النتيجة” رابط نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 الجزائر نتائج البيام الديوان الوطني للأمتحانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 دورة جوان أصبح محل بحث مكثف خلال الساعات الماضية، بعد أن أعلنت وزارة التربية الجزائرية عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، عن موعد إعلان نتائج البيام 2022 دورة جوان، وهو يوم الأحد الموافق 2022/06/26 الساعة الرابعة مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة الجزائر العاصمة، جاء هذا الإعلان بعد أن أنهت وزارة التربية كافة إجراءات التصحيح والتدقيق اللازمة، لضمان أن تخرج النتيجة مطابقة لمستويات الطلاب، ونحن من خلال موقع ثقفني سنقدم لكم رابط النتيجة الرسمي وطريقة الاستعلام الإلكتروني.

أعلن مصدر مسئول في وزارة التربية الجزائرية أن مؤشرات التصحيح لنتائج شهادة التعليم المتوسط، تشير إلي أرتفاع النسبة العامة للنجاح عن نتيجة العام الماضي، وقال أن هذا شيء متوقع بعد أنتظام العملية التعليمية بعد تحسن الحالة الوبائية في البلاد من فيروس كورونا المستجد، الذي أثر بالسلب على نتائج العام الماضي.

تم رفع النتيجة الآن من قبل الوزارة ودعت الطلاب للدخول الآن والاستعلام الإلكتروني لمعرفة النتيجة، وقالت الوزارة أنها شكلت فريق عمل لمتابعة سير عملية الدخول على الموقع، والتدخل في الوقت الذي يحدث أي خلل وإصلاح العطل فوراً بواسطة خبراء متخصصون من وزارة الاتصالات الجزائرية، ونحن سنتابع الموقع لحظة باللحظة سير العملية

بيان حول نسب النجاح لنتيجة البيام والتقديرات

أعلنت وزارة التربية الجزائرية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن تفاصيل نتيجة شهادة التعليم المتوسط “البيام” 2022، وكذالك عدد الطلاب المسجلين والذين حضروا بالفعل للأمتحانات، وكذالك أعلنت عدد الطلاب الحاصلين على تقدير ممتاز وجيد ومتوسط وقريب من الجيد.

بيان حول نتائج امتحان #شهادة_التعليم_المتوسط دورة 2022 pic.twitter.com/SROpkrdX9q — Min. Éducation DZ | وزارة التربية الوطنية (@EducAlgerie) بيان حول نتائج امتحان #شهادة_التعليم_المتوسط دورة 2022 pic.twitter.com/SROpkrdX9q — Min. Éducation DZ | وزارة التربية الوطنية (@EducAlgerie) June 26, 2022

نتائج البيام 2022

تستعد وزارة التربية الجزائرية لإعلان النتائج وفق البرنامج الزمني المحدد، وتنشر الوزارة في الساعة النتائج في الساعة الثالثة مساءً بالتوقيت العالمي عبر المواقع الإلكترونية الرسمية، ثم بعد إعلانها أون لاين يمكن للطلاب أستلامها ورقياً من مقار مدارسهم بسهولة، وشددت الوزارة على الطلاب أنه في حالة أن الموقع لم يفعل عليهم المحاولة في أوقات أخرى، نظراً للضغط الكبير المتوقع خاصة في الدقائق الأولى.

بيان حول إعلان نتائج إمتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2022https://t.co/aWRrAlIf3Dhttps://t.co/BMRqoVpHTW pic.twitter.com/OtbqitjJOx — Min. Éducation DZ | وزارة التربية الوطنية (@EducAlgerie) بيان حول إعلان نتائج إمتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2022https://t.co/aWRrAlIf3Dhttps://t.co/BMRqoVpHTW pic.twitter.com/OtbqitjJOx — Min. Éducation DZ | وزارة التربية الوطنية (@EducAlgerie) June 25, 2022

رابط نتائج شهادة التعليم المتوسط

كان أكثر من 700 ألف طالب وطالبة قد أدوا أمتحانات البيام شهادة التعليم المتوسط، بداية من يوم 2022/06/06 الماضي بعد أن أتاحت الوزارة سحب أستدعاء الامتحانات، وأكملت كافة التجهيزات وخرجت الامتحانات في جو أمن وصحي، وتعمل الوزارة على ميكنة كافة مراحل التعليم من أستخراج النتائج وسحب الاستدعاءات اللازمة لدخول الامتحانات، والآن تفعيل رابط نتائج التعليم المتوسط لجميع الطلاب، عبر رابط الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

أستعلام نتائج البيام دورة جوان 2022

الدخول على رابط الديوان الوطني للأمتحانات والمسابقات bem.onec.dz .

. أو الدخول على رابط فضاء الأولياء مباشراً tharwa.education.gov.dz .

. تسجيل البيانات المطلوبة “رقم التسجيل / الرقم السري”

النقر على عرض النتيجة لتظهر تفاصيل النتيجة.

نتائج شهادة التعليم المتوسط

يبلغ عدد الطلاب في شهادة البيام 740 ألف طالب وطالبة في جميع ولايات الجزائر، تم توزيعهم على المقار الامتحانية حيث بلغ عدد الطلاب الأحرار 276 ألف حر، كما بلغ عدد الطلاب المسجونين 4000 طالب موزعين على 280 مركز إيواء، وفيما يلي إحصاءات خاصة بشهادة البيام في الجزائر هذا العام.

رابط الديوان الوطني للأمتحانات والمسابقات

هو الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية الجزائرية، التي يتم تقديم كافة الخدمات الخاصة بالوزارة من خلاله، ويمكن الدخول عليه والاستعلام الإلكتروني عن النتائج، وتم عمل التحديثات اللازمة لدخول الطلاب عليه، حتى يتحمل الضغط الكبير المتوقع عند رفع النتائج.

وزارة التربية الجزائرية

من أهم الوزرات في الحكومة الجزائرية ويتم تقديم الدعم لها من الحكومة، حتى تستطيع تقديم أفضل الخدمات للطلاب وتقوم الوزارة بتحويل كافة الخدمات إلكترونياً، في ظل التحول الرقمي الذي تستهدفه الدولة الجزائرية في مختلف المجالات والقطاعات في الجزائر.