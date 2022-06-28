الصين: خفض مدة الحجر الصحى على الوافدين من الخارج

جدة - نرمين السيد - أعلنت لجنة الصحة الوطنية فى الصين، اليوم الثلاثاء، خفض مدة الحجر للمسافرين الوافدين إلى البلاد من الخارج، لتصبح 7 أيام فقط فى الفندق بدلاً من 21 يومًا، على أن يخضعوا بعد ذلك للمراقبة فى المنزل لمدة 3 أيام.





وحسبما ذكرت "فرانس برس"، تشكل هذه القواعد الجديدة تغييرًا كبيرًا فى القيود التى كانت تفرضها بكين على الوافدين إلى أراضيها بموجب استراتيجية "صفر كوفيد" الصارمة التى تتبعها منذ بدء تفشى وباء "كوفيد-19". وكانت الصين أغلقت حدودها الدولية منذ بدء تفشى فيروس كورونا، ولا يزال عدد الرحلات القادمة إلى أراضيها محدود جدًا بهدف الحد من الإصابات القادمة من الخارج قدر الإمكان. وكان يفرض على المسافرين الوافدين من الخارج الخضوع لحجر صحى مكلف فى فندق أو مركز متخصص منذ عامين. فيما ستعمل السياسية الجديدة بشأن ضبط كوفيد والوقاية منه، على خفض مدة هذا الحجر إلى 7 أيام، وهو ما يأتى بعد خفض العديد من المدن لمدة الحجر المركزى فى مايو الماضى.

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