شولتس: الجوع فى العالم ناتج عن العملية الروسية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال شولتس فى ختام قمة مجموعة السبع: "نحتاج إلى خطة دولية لإعادة إعمار أوكرانيا ونعمل على وقف اعتمادنا على موارد الطاقة الروسية والتحول للطاقة المتجددة"، مضيفا لقد أثبتنا أننا قادرون على التحالف والعمل معا من أجل المستقبل.

وفيما يخص أزمة الغذاء العالمية، قال المستشار الألمانى، إن "الجوع فى العالم ناتج عن العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا"، مضيفا نعمل على تشكيل تحالف عالمى للأمن الغذائى بالتعاون مع الأمم المتحدة لإخراج الحبوب والأسمدة من كييف، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.