الاتحاد الأوروبى يسجل قفزة فى أعداد طلبات اللجوء

جدة - نرمين السيد - قالت وكالة الاتحاد الأوروبى للجوء، اليوم الثلاثاء، أن دول التكتل تلقت نحو 648 ألف طلب لجوء فى عام 2021، بما يعادل زيادة قدرها الثلث، مقارنة مع العدد الذى تم تسجيله فى العام السابق.





وبحسب التقارير الأوروبية، فقد شهدت أعداد الأشخاص المتقدمين بطلبات لجوء فى الاتحاد الأوروبى، قفزة كبيرة فى العام الماضى، فى ظل ما يشهده العالم من حروب وصراعات.

وكان أكبر عدد للمتقدمين من سوريا، بإجمالى 117 ألفًا، تليها أفغانستان بواقع 102 ألف طلب، خصوصا بعد فرار المجموعة الأخيرة بسبب سيطرة حركة طالبان المسلحة على السلطة فى البلاد فى أغسطس الماضى.

وكشفت الوكالة الأوروبية عن أن عدد طلبات اللجوء التى تقدم بها قصر غير مصحوبين بذويهم بلغ نحو 23 ألفا و600 طلب، بزيادة قدرها الثلثين عن عام 2020.

وكانت نسبة الرجال طالبى اللجوء تشكل 70%، كما كان عمر نصف المتقدمين بطلبات اللجوء يتراوح بين 18 و35 عاما. وتلقت ألمانيا أكبر عدد من طلبات اللجوء فى عام 2021، بواقع 191 ألفا، تليها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا.

فى المقابل، اتخذت السلطات الأوروبية نحو 535 ألفا من القرارات الابتدائية، وقبلت نحو طلب واحد من بين كل ثلاثة طلبات للجوء. ومنحت دول الاتحاد الأوروبى وضع "لاجئ" لـ 118 ألف شخص، بينما حصل 64 ألفا على وضع الحماية الفرعية.