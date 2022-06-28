عاجل- الأردن يعلن استئناف حركة الموانئ بشكل كامل فى العقبة

جدة - نرمين السيد - وقال الخصاونة خلال تفقده موقع حادثة العقبة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن "حركة الموانئ والملاحة استؤنفت بشكل كامل مثلما يعمل المنفذ الحدودى بانتظام"، مشددا على أن الوضع العام فى العقبة تحت السيطرة الكاملة، ولا توجد أية مخاطر.
وأكد أن الحياة فى العقبة آمنة تماما، وجميع الجهات المختصة أكدت سلامة الجو والهواء من أى آثار للغاز، مضيفا أن "الحياة عادت لمجراها الطبيعى كما أنه لا توجد أى مخاطر حاليا لتركيزات الغاز المتسرب".
وكانت السلطات الأردنية قد أعلنت أمس الإثنين، تسرب مادة الغاز السام إثر سقوط وانفجار صهريج فى الميناء الصناعى بالعقبة، الأمر الذى أسفر عن مصرع 13 شخصا وإصابة 260 آخرين.
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