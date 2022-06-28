رئيس وزراء باكستان: نريد حلولا تكتيكية لمواجهة الأزمة الاقتصادية

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الوزراء الباكستانى، شهباز شريف، اليوم الثلاثاء، على حاجة باكستان لحلول تكتيكية لمعالجة المشاكل الاقتصادية بما يتماشى مع السيناريو الاقتصادى الحالى لباكستان، مشددا على ضرورة تجاوز السياسة من أجل حل المشكلات المالية التى تواجه البلاد.





وحسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الباكستانية، أوضح رئيس الوزراء أن الاعتماد على الذات اقتصاديًا هو المفتاح لتحقيق أهداف التنمية والازدهار، مضيفًا أن باكستان تواجه الكثير من التحديات الخارجية والداخلية التى تفاقمت بسبب الدورة الفائقة للسلع الأساسية والوضع الجيوسياسى. وقال شهباز شريف إن التركيز على قطاعات الزراعة والصناعة القائمة على الزراعة والصادرات هو أمر ضرورى لتعزيز الاقتصاد الوطنى. ويواجه الاقتصاد الباكستانى أوضاعًا مالية متدهورة فى ظل ارتفاع تكاليف السلع وزيادة الواردات، وتراجع احتياطى النقد الأجنبى فى البلاد إلى أقل من 10 مليارات دولار، بما يكفى فقط لتغطية الواردات لفترة أقل من شهرين.

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