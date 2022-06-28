مقتل 5 أشخاص فى هجوم روسى على مبنى سكنى ومدرسة بـ أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال سينيهوبوف - وفقا لما نقلته وكالة أنباء "يوكينفورم" الأوكرانية، اليوم الثلاثاء - "إن جميع الضحايا من المدينة وكانوا يسيرون فى الشوارع وفى الملاعب وقت وقوع الهجوم"، لافتا إلى أن لقطات مصورة تم نشرها فى وسائل إعلامية أظهرت مبان سكنية محطمة وحفرة واسعة أمام المدرسة وتناثر الحطام فى الفصول الدراسية.
وفى سياق متصل، أعلن الحاكم الإقليمى لمنطقة "بولتافا" الأوكرانية دميترو لونين ارتفاع حصيلة قتلى الضربة الصاروخية التى نفذتها روسيا على مركز تسوق "أمستور" فى كريمنشوك إلى 18 قتيلا و59 جريحا.
وقال لونين "ارتفع عدد الضحايا إلى 18 قتيلا، ويواصل رجال الإنقاذ العمل، وأصيب ما لا يقل عن 59 شخصا فى الحادث، وتم نقل 25 منهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية اللازمة".
وكانت القوات الروسية قد أطلقت صواريخ (Kh-22) على المركز التجارى فى بلدة كريمنشوك أمس، وكان بداخله حوالى 1000 مدني، فيما بلغت مساحة الحريق فى المبنى 10300 متر مربع.
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