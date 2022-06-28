العالم اليوم - عوائد السندات الأميركية تحد من مكاسب المعدن الأصفر

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 يونيو 2022 01:22 مساءً - ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار لكن زيادة عائدات السندات الأميركية حدت من ارتفاعه في حين انصب اهتمام المستثمرين على منتدى البنك المركزي الأوروبي في البرتغال.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1826.09 دولار للأونصة بحلول الساعة 0935 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.1 بالمئة إلى 1827.30 دولار.

وجعل تراجع الدولار شراء الذهب أكثر جاذبية للمشترين بعملات أخرى لكن ارتفاع العائدات على السندات الأميركية لأجل 10 سنوات حدت من الإقبال على شراء المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وقال المحلل من كوانتيتيف كوموديتي ريسيرش، بيتر فيرتيج، إنه إلى جانب تراجع الدولار، استفاد الذهب من المكاسب في أسواق السلع بشكل عام.

وكان رئيس الفيدرالي الأميركي، جيروم باول ضمن مجموعة من مصرفيي البنوك المركزية الذين حضروا المنتدى السنوي في البرتغال.

وفي حين من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة لأول مرة منذ 10 سنوات الشهر المقبل.

وقالت رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن البنك سيتحرك بشكل تدريجي لكن مع خيار التصرف بحسم في حال حدوث أي تدهور في معدل التضخم في الأجل المتوسط.

وارتفعت كذلك أسعار الأسهم العالمية وزادت أسعار النفط على أمل تحسن الطلب من الصين.