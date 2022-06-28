نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج قبول حرس الحدود 1443 عبر بوابة أبشر للتوظيف jobs.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج قبول حرس الحدود 1443 ، أعلنت عنه مديرية الحرس في المملكة العربية السعودية عن نتائج حرس الحدود 1443عبر أبشر للتوظيف. وكان هذا بالتعاون مع الإدارة العامة للقبول المركزي بالسعودية، وقد تم الكشف عن أسماء المقبولين مبدئيا في وظائف الحرس المعلن عنها مؤخرا، وقد كثر البحث في الساعات الأخيرة من طرف المتقدمين عن حرس الحدود نتائج القبول، وهذا في الرتب التالية التي سنذكرها لكم: رتبة عريف، جندي، وكيل رقيب، رقيب، وسيتم تعيينهم في عدة مناطق بالمملكة، ويمكن لكل الراغبين في الاستعلام عن هذه النتائج الدخول عبر بوابة أبشر للتوظيف حرس الحدود، وبعد أن يتعرفوا على أساميهم سيكونون على موعد مع المقابلة الشخصية التي سيتم إجراؤها عما قريب من أجل تحديد القبول بشكل نهائي.

نتائج قبول حرس الحدود 1443

تم الإعلان رسميا عن نتائج قبول حرس الحدود 1443 في السعودية من خلال البوابة المعتمدة أبشر للتوظيف. هذا وتعتبر مديرية حرس الحدود بالسعودية من أهم الأجهزة الأمنية التي تقوم بفتح باب التوظيف من حين لآخر. والآن أصبح في إمكان كل المتقدمين التعرف على نتائج حرس الحدود 1443، وقد تم قبول حوالي 53 مواطن سعودي من فئة الرجال من الذين تم قبولهم ونجحوا في المقابلة الشخصية.

نتائج حرس الحدود 1443

أعلنت مديرية الحرس عن حرس الحدود نتائج القبول بشكل رسمي. كما ألزمت المديرية كل المترشحين بعمل مراجعة للتمكن من استكمال الإجراءات الهامة فيما يخص الكشف الطبي. هذا وتعتبر وظيفة حرس الحدود السعودي من أهم الوظائف في السعودية. وهذا نظرا للوظائف الهامة التي يقوم بها العاملون في القطاع ومتابعة كل الأعمال غير المشروعة مثل تهريب المهاجرين ومراقبة كل الأعمال، ويتم الاستعلام من خلال ما يلي:

أولا: الدخول مباشرة إلى منصة أبشر للتوظيف على الإنترنت ثانيا: يتوجب على المستخدم أن يقوم باختيار الخدمات الإلكترونية من ضمن الخيارات المتاحة بعد ذلك يقوم بالضغط على خيار الوظائف المتاحة له، وسيجد أمامه عبارة نتائج حرس الحدود 1443 يقوم بالنقر عليها وستظهر له كل تفاصيل النتائج التي يرغب في معرفتها.

حرس الحدود نتائج القبول وأهم التعليمات

من الضروري أن يلتزم كل المقبولين مبدئيا بإحضار المستندات المطلوبة منهم، مع العلم بأن القبول في حرس الحدود سيكون بشكل نهائي بعد اجتياز المقابلة. كما لا يجب إحضار مرافقين أثناء الحضور للمركز، مع الالتزام بالموعد المحدد للحضور، لأن من يتخلفون عن الحضور يعتبرون متنازلين عن الترشيح المبدئي. كما يجب أن يلتزم كل الأشخاص بالإجراءات الاحترازية المطلوبة من الجهات المعنية.

المستندات المطلوبة حرس الحدود

يجب إحضار نسخة عن سجل الأسرة للمتقدم إن كن متزوجا، مع طباعة النموذج الخاص بموعد المراجعة من خلال jobs sa. كما يجب أن يوفر صورة عن سجل الأسرة الخص بوالده، ويحضر صورة الورقة الخاصة بالعنوان الوطني. مع أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، والسجل الأكاديمي الخاص بالشهادة الإضافية مع نسختين عنه، واحضار اثبات اجتياز اختبار قياس، مع ملف لحفظ لمستندات.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقال نتائج قبول حرس الحدود 1443. وأصبح من الممكن الآن الاستعلام عن النتائج عبر أبشر للتوظيف. وكان جميع المواطنين المتقدمين لهذه الوظائف يستعلمون عن نتائج حرس الحدود 1443 ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة.