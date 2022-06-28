نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج قبول حرس الحدود 1443 رجال القبول المبدئي عبر أبشر للتوظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف الآن من المواطنين السعوديين عن رابط نتائج حرس الحدود رجال على محرك البحث “جوجل” وموقع تويتر للتواصل الإجتماعي، وقد أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود بالتنسيق مع الإدارة العامة للقبول المركزي بالمملكة العربية السعودية عن أسماء المقبولين مبدئياً في الوظائف العسكرية لحرس الحدود للرجال على رتب جندي وعريف ورتبة وكيل رقيب ورتبة رقيب، وسيتم تعيين المقبولين في الوظائف المذكورة في مختلف مناطق المملكة، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كافة الخطوات اللازمة للإستعلام عن نتائج القبول المبدئي لحرس الحدود رجال، فتابعونا.

نتائج القبول حرس الحدود رجال

يُمكنكم الإستعلام عن أسماء المقبولين في الوظائف العسكرية التي أعلنتها المديرية العامة لحرس الحدود عن طريق إتباع الخطوات التالية:

أولاًَ لابد من الولوج إلى الموقع الرسمي لأبشر للتوظيف .

. ثانياً قم بالنقر على أيقونة إشعار القبول.

ثالثاً قم الآن بإدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

رابعاً ادخل الآن رقم الطلب الخاص بك.

خامساً الآن انقر على إستعلام حتى تظهر لك النتائج.

شروط القبول

لابد من توفر بعض الشروط اللازمة في المتقدم لشغل الوظائف العسكرية التي أعلنت عنها مديرية حرس الحدود، ونوضحها لكم أبرز الشروط المطلوبة كالتالي:

لابد من توفر شرط الجنسية السعودية في المتقدم.

الحصول على شهادة الثانوية العامة داخل المملكة أو ما يماثلها.

التمتع بحسن السيرة والسلوك.

ألا يكون قد حُكم عليك في قضية مخلة بالشرف من قبل.

معادلة الشهادات التي حصلت عليها خارج المملكة.

ألا يكون قد تزوج من امرأة غير سعودية.

لا يقل الطول عن 168 سم.

لا يجب أن يكون المتقدم موظفاً في وظيفة حكومية.

التمتع باللياقة البدنية مع طول ووزن مناسبين.

اجتياز المقابلة الشخصية والكشف الطبي وإجراءات القبول.

وبتوفر هذه الشروط يُمكن للمواطن السعودي التقدم لهذه الوظائف إلكترونياً

وأخيراً نكون قد رصدنا لكم كافة التفاصيل الخاصة بالنتائج المذكورة ونرجو أن يكون المقال قد نال إعجابكم وبه كافة المعلومات التي تبحثون عنها، ولأي استفسار أو سؤال قم بترك تعليق بسؤالك بالأسفل وسنرد عليكم فوراً في أسرع وقت ممكن