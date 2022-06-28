قرض الجسر يعتبر من القروض التي يبحث عنها أغلب المواطنين الذين لديهم مشاكل في سداد القروض بشكل كبير، لذلك أعلن بنك الراجحي عن نظام يمكن من خلاله التخلص من الأقساط المتراكمة، وذلك عن طريق قيمة قرض جسر، وربما لهذا السبب يكون مصرف الراجحي من أهم المصارف في المملكة العربية بسبب التسهيلات التي يوفرها للعملاء.

الأوراق المطلوبة لقرض الجسر من بنك الراجحي

من أبرز الأوراق المطلوبة في بنك الراجحي هي الأوراق التالية:

صورة من بطاقة الهوية ولا بد أن تكون البطاقة سارية.

كما أنه يجب أن يتم توفير صورة من مفردات المرتب وهذا يكون من جهة العمل.

كما أنه من ضمن المستندات المطلوبة هو تعريف من جهة العمل

كل الاوراق التي تثبت الراتب يتم تحويلها إلى البنك بشكل أساسي.

طريقة الحصول على قرض الجسر من بنك الراجحي

وللحصول على. القرض من أجل سداد الأقساط، لا بد من عمل أي من الطريقتين:

في البداية يختار العميل أقرب فرع من البنك، كما أنه فيما بعد يقوم بتجهيز كل هذه الأوراق للحصول عليه.

الطريقة الثانية: أن يتم تقديم الطلب بشكل إلكتروني من خلال بنك الراجحي وهذا من خلال الموقع الالكتروني الرسمي، كما أنه يتم إدخال كل البيانات المطلوبة من خلال الموقع أيضا وعلى الفور سوف يتم الرد على الطلب فيما بعد.

التسجيل في بنك الراجحي مباشر

التسجيل في بنك الراجحي يكون في منتهى السهولة: