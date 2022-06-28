مواقع بيع السيارات المستعملة في السعودية والأسعار والمواصفات

أسعار السيارات المستعملة في السعودية، في وقتنا الحالي شراء السيارات أصبح نوع من أنواع الاستثمار فعلى الرغم من أهميتها الكبيرة وأنها وسيلة تنقل سهلة ومنجزة، فإنه مع مرور الوقت تزداد أسعار السيارات لذلك فإن قيمة سيارتك في المستقبل سيكون أعلى من قيمتها في الوقت الحالي لذلك تعتبر أحد أنواع الاستثمار، ومن الممكن أن يتم البحث في سوق السيارات المستعملة عن سيارة مناسبة لسد احتياجات الشخص وأيضاً بسعر معقول.

أسعار السيارات المستعملة في السعودية

سعر سيارة فيات فيورينو مانيوال سعة الماتور 1400 سي سي 41250 ريال سعودي.

سعر سيارة فيات 500 أتوماتيك سعة الماتور 1400 سي سي 71185 ريال سعودي.

سعر سيارة فيات 500 سي أتوماتيك سعة الماتور 1400 سي سي 82200 ريال سعودي.

سعر سيارة فيات 500 اكس أتوماتيك سعة الماتور 1400 سي سي تربو 104100 ريال سعودي.

سعر سيارة رينو دوكر مانيوال سعة الماتور 1600 سي سي 48395 ريال سعودي.

سعر سيارة رينو سيمبول أتوماتيك سعة الماتور 1600 سي سي 50370 ريال سعودي.

سعر سيارة رينو داستر أوتوماتيك سعة الماتور 1600 سي سي 64990 ريال سعودي.

سعر سيارة رينو ميجان أتوماتيك سعة الماتور 1600 سي سي 67700 ريال سعودي.

سعر سيارة رينو كوليوس أتوماتيك سعة الماتور 2500 سي سي 126385 ريال سعودي.

سعر سيارة سكودا رابيد أوتوماتيك سعة الماتور 1600 سي سي 50600 ريال سعودي.

سعر سيارة سكودا فابيا أتوماتيك سعة الماتور 1600 سي سي 57173 ريال سعودي.

سعر سيارة سكودا اوكتافيا أوتوماتيك سعة الماتور 1600 سي سي 70455 ريال سعودي.

سعر سيارة سكودا كودياك أتوماتيك سعة الماتور 2000 سي سي 118965 ريال سعودي.

مواقع بيع السيارات المستعملة في السعودية

في الوقت الحالي يعتمد فئة كبيرة من المواطنين على الإنترنت لإتمام عملية الشراء والبيع، حيث أنه مع مرور يصبح الأمر على نطاق أوسع حتى أصبح الآن يشمل بيع وشراء السيارات المستعملة، ويتم ذلك من خلال وجود مواقع إلكترونية تجميع بين البائع والمشتري، حيث أنها توفر فرصة للبائع لعرض سياراته ومواصفاتها، وللمشتري توفر فرصة البحث عما يناسبه من بين عدد كبير ومختلف من السيارات.

كما يوجد عدد من المواقع الإلكترونية الموثوق بها والتي سبق تجربتها من قبل عدد كبير من الأشخاص مثل موقع هتلاقي وموقع مستعمل وموقع سعودي سيل، حيث أنه من خلال هذه الموقع يمكن أن يقوم أي شخص بعرض سيارته للبيع وأيضاً من الممكن أن يتم الدخول للبحث عن سيارة.