نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط اعلان نتائج الثانوية العامة 2022 “الثاني عشر” الامارات sso.moe.gov.ae في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم على رابط اعلان نتائج الثانوية العامة 2022 بالإمارات العربية المتحدة، حيث اقترب ظهور النتائج بالفعل، ويتزايد معها بحث الطلاب وأولياء الأمور عن نتائجهم، وخاصة أن نتائج الثاني عشر تشكل فارق كبير في حياة الطالب، حيث إنها تساهم في تحديد مستقبل الطالب وتخصصه في المرحلة الجامعية التالية، وهذا سواء كان سيكمل الطالب دراسته بالإمارات أو بالخارج، فيجب أن ينجح الطالب على الأقل، وأن يحصل على درجات ممتازة وهذا حتى يحسن حظوظه وسط التنافسية العالية بين الطلاب في اختيار التخصصات الجامعية، فتابعوا معنا لتتعرفوا على طريقة الاستخراج.

نتائج الثانوية العامة 2022

وقد بدأت الاختبارات النهائية الخاصة بالفصل الثالث في الإمارات للعام الدراسي الحالي 2021 – 2022 يوم 13 يونيو حتى يوم 17 يونيو 2022، وهذا بالنسبة لطلاب الصف الثاني عشر بالمدارس الحكومية والخاصة بالإمارات، وبدأت أيضا اختبارت الصف التاسع والعاشر والحادي عشر من يوم 10 يونيو 2022 حتى يوم 17 يونيو 2022 أيضا.

وهذا بالنسبة في المواد الأساسية، أما بالنسبة لمواد التربية الإسلامية فسيمتحنها طلاب الثاني عشر من يومي 30 يونيو و1 يوليو 2022، وبعدها ستنتهي الاختبارت بشكل نهائي، وستظهر النتائج بفترة قليلة في الأيام المقبلة.

موعد نتائج الثانوية العامة 2022 الامارات

وكما نعلم فحسب خبراتنا في السنوات السابقة فإن نتائج الإمارات تظهر بشكل سريع جدا بعد انتهاء الاختبارات، لذا فإننا نتوقع أن تظهر النتائج بنسبة كبيرة يوم الاثنين 4 يوليو 2022، وهذا عبر الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم الإماراتية، والتي سنتابع معكم كيفية اتسخراج النتيجة الخاصة بكم من خلالها في الأسطر القادمة.

وقد تابعنا معكم هنا في موقع ثقفني طريقة طلب مساعدة مالية تعليمية من الشيخ محمد بن زايد، ونتمنى أن يفيدكم وخاصة أن المرحلة الجامعة تتطلب قدرة مالية، قد لا تكون متوفرة لدى بعض الأشخاص، فتابعوا معنا.

رابط نتائج الطلاب الامارات 2022

ويمكن للطلاب استخراج النتائج الخاصة بهم بكل سهولة عبر الموقع المخصص لذلك، وهذا عبر اتباع الخطوات التالية: