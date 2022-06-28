عاجل- روسيا تمنع زوجة بايدن وابنته من دخول أراضيها (قائمة الـ25 أمريكيا)

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، قرارًا يمنع دخول 25 أمريكيًا، بينهم زوجة الرئيس الأمريكى جو بايدن وابنته إلى أراضيها، حسبما نقلت قناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت فى 21 مايو الماضى، قائمة تتضمن 963 مواطنًا أمريكيًا يمنع دخولهم بشكل دائم إلى أراضى روسيا، فى رد على خطوة أمريكية مماثلة. وقالت الخارجية الروسية فى بيانها، فى ذلك الوقت، إنه "فى سياق الرد على العقوبات التى تفرضها الولايات المتحدة باستمرار ضد روسيا، تقوم وزارة الخارجية الروسية بنشر قائمة بالمواطنين الأمريكيين الذين يمنع دخولهم إلى روسيا الاتحادية بشكل دائم. وتضم القائمة أسماء 963 شخصًا". وشددت موسكو على أن "الإجراءات العدائية التى اتخذتها واشنطن، ترتد دائما على الولايات المتحدة نفسها، وسيتم دائما الرد عليها بشكل مناسب".

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