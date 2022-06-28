الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه

جدة - نرمين السيد - وقال المكتب الإعلامى للكنيست: "صادقت الهيئة العامة فجر اليوم الثلاثاء، بالقراءة الأولى على اقتراحات قانون حل الكنيست لسنة 2022، فى خطوة تشريعية مهمة تدفع إسرائيل باتجاه إجراء خامس انتخابات فى غضون أقل من أربع سنوات". وأضاف البيان: "أيد اقتراح حل الكنيست 53 عضوا دون معارضة أو امتناع أى من الأعضاء". ومن المقرر أن يتولى وزير الخارجية يائير لابيد، منصب رئيس وزراء مؤقت فى الفترة بعد حل الكنيست وحتى موعد الانتخابات التى ستكون الخامسة التى تشهدها إسرائيل منذ أبريل 2019.

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