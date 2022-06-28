موسكو تنفى نقل صواريخ نووية إلى بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - نفى المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، أن يكون الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، تحدث إلى نظيره البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو عن تسليم صواريخ برؤوس نووية.





وقال بيسكوف: "خلال اللقاء بين الرئيس الروسى بوتين ونظيره البيلاروسى لوكاشينكو، لم يتطرقا للحديث عن تسليم أسلحة وصواريخ تحمل رؤوسا نووية، بل اقتصر الحديث على تسليم منظومات صاروخية مختلفة". يُذكر أن قادة مجموعة الدول السبع أعربوا أمس، عن قلقهم الشديد بشأن احتمال تسليم موسكو لمينسك أسلحة نووية.

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