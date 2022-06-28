نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر 6 اردنيين من بين 11 وفاة في حادثة العقبة - جنسيات الضحايا على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 28 يونيو 2022 11:59 صباحاً - دوت الخليج :- ارتفع عدد ضحايا تسرب الغاز السام في ميناء العقبة الأردني إلى 11 حالة وفاة، و251 إصابة،

و قال نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية حمزة حاج حسن أن عدد الحالات التي أدخلت من طاقم السفينة والموانىء نحو 300 حالة بقي منهم 110-114 إصابة، منها (حالتان حرجتان).

وأكد وفاة 11 حالة منهم (6 أردنيين) والباقي أجانب (من طاقم السفيني المسجلة في هونج كونج حيث يحمل طاقمها الجنسيتين الفيتنامية والصينية)، قبل أن تعلن الحكومة ارتفاع الوفيات إلى 13.

ونوه بأن “الأمور تحت السيطرة تماما وأن الحالة حرجة عدّت، حيث إن أعداد الإصابات لن تزداد” موضحاً “قمنا بتفتيش الباخرة ل4 مرات للتأكد من إخلاء موقع الباخرة من أي أشخاص”.

وأشار إلى أن الغاز انتشر في محيط 2 كم مربع، ولم ينتشر في المناطق المأهولة سكانياً، مؤكداً أن فعالية الغاز تنتهي بعد ساعتين من انتشاره.