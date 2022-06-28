عاجل- خطة أمريكية لإخراج الحبوب من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وكان بايدن، قد أكد فى وقت سابق إنه سيتم بناء صوامع مؤقتة على الحدود مع أوكرانيا، بما فى ذلك فى بولندا، فى محاولة للمساعدة فى زيادة صادرات الحبوب من الدولة التى تمزقها الحرب ومعالجة أزمة الغذاء العالمية المتنامية.

ومنذ الهجوم الروسى لأوكرانيا فى 24 فبراير الماضى، وفرض حصار على موانئها على البحر الأسود، توقفت شحنات الحبوب وتم تعليق أكثر من 20 مليون طن فى الصوامع.