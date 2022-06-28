روسيا: العقوبات الكندية الجديدة لن تؤثر على اقتصادنا

وقال ستيبانوف إن "هذه العقوبات لن يكون لها أى أثر سواء على الاقتصاد أو على الشركات أو على الأشخاص المدرجين فى القائمة، لأن لا أحد منهم يعامل أو يتعاون مع الجانب الكندى".
وأضاف "هذه خطوة رمزية بحتة من حكومة ترودو، التى وعدت بزيادة الضغط بشكل منهجى على روسيا وهى الآن تتخذ مثل هذه الإجراءات، ولكن لا يوجد محتوى عملى فى هذه العقوبات..هذا موقف رمزى".
وأشار السفير الروسى لدى أوتاوا إلى أن موسكو تعتبر أن تصرفات أوتاوا هذه "عدائية وغير ودية"، مضيفا "سنحلل حزمة العقوبات هذه وكالعادة فى إطار مبدأ المعاملة بالمثل، سيتم الرد المناسب عليها".
وكانت الحكومة الكندية قد أعلنت أمس الإثنين، فرض عقوبات على 6 أفراد و46 كيانا مرتبطين بالمجمع الصناعى العسكرى الروسى، كما أعلنت أيضا اتخاذ تدابير إضافية لحظر تصدير التقنيات المتقدمة إلى روسيا.
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