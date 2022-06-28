عاجل- G7 تتفق على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسى

جدة - نرمين السيد - أعلن مسؤولون فى مجموعة الدول الصناعية السبع اليوم الثلاثاء، أنه تم الاتفاق على بحث وضع "سقف" لسعر النفط الروسى، فى محاولة للحد من قدرة موسكو على تمويل هجومها على أوكرانيا.





وذكرت وثيقة للمجموعة، أن الاتحاد الأوروبى سيبحث مع شركاء دوليين سبلاً لتقييد أسعار الطاقة، بما فى ذلك بحث جدوى تطبيق قيود مؤقتة على أسعار الواردات، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية. وتولت ألمانيا رئاسة مجموعة السبع هذا العام، كما تم دعوة دول غير الأعضاء فى مجموعة السبع وهى الأرجنتين والهند وإندونيسيا والسنغال وجنوب إفريقيا، للمشاركة فى جلسات مختارة، كذلك ألقى الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى كلمة أمام الوفود عبر رابط فيديو.

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