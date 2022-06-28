العالم اليوم - "بي.بي" البريطانية تفوز بمشروع للتنقيب عن الغاز في مصر

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 يونيو 2022 11:15 صباحاً - فازت شركة "بي.بي" البريطانية بحقوق التنقيب عن الغاز بمنطقة امتياز "كينج مريوط" البحرية المصرية، غرب البحر المتوسط.

وتبلغ مساحة منطقة الامتياز حوالي 2600 كيلومتر مربع وتقع على عمق يتراوح بين 500 و2000 متر، بحسب بيان للشركة.

تمتلك "بي.بي" 100 بالمئة من حقوق التنقيب بمنطقة الامتياز وهو ما يعزز فرص تطوير الاكتشافات الغازية المستقبلية من خلال استخدام البنية التحتية الحالية.

وتعتبر "بي.بي" من أبرز شركات النفط العاملة في مصر، حيث عملت في البلاد لمدة تزيد على 60 عاماً ضخت خلالها استثمارات بأكثر من 35 مليار دولار، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.

وتسعى مصر لتعزيز قدراتها في إنتاج الغاز الطبيعي والاستفادة من محطات التسييل لديها من أجل التوسع في تصدير الغاز المسال خاصة إلى دول شمال المتوسط.