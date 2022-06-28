العالم اليوم - راح ضحيتها 18 قتيلاً.. روسيا تكشف "سبب" فاجعة كريمنتشوك

انتم الان تتابعون خبر راح ضحيتها 18 قتيلاً.. روسيا تكشف "سبب" فاجعة كريمنتشوك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 يونيو 2022 11:15 صباحاً - قالت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، إنها قصفت بالصواريخ مستودع أسلحة في مدينة كريمنتشوك الأوكرانية، مما أسفر عن انفجار ذخيرة أدى إلى نشوب حريق في مركز تجاري قريب.

وقُتل ما لا يقل عن 18 شخصاً، الاثنين، فيما قالت كييف إنه قصف صاروخي روسي على مركز تجاري مزدحم في كريمنتشوك.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "إن الروس أطلقوا صواريخ على مركز تسوق، كان يتواجد فيه أكثر من ألف مدني".

وألقت أوكرانيا باللوم على روسيا في الهجوم قائلة إنه تم استخدام صواريخ جو-أرض من طراز "إكس-22" أطلقت من قاذفات "تو-22" بعيدة المدى.

وأدان زعماء مجموعة الدول السبع الكبرى الذين يجتمعون في ألمانيا الهجوم ووصفوه بأنه "فظيع".

وقالوا في بيان مشترك إن "الهجمات العشوائية على المدنيين الأبرياء تشكل جريمة حرب".