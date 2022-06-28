العالم اليوم - أسهم اليابان تتجاوز مستويات "مهمة" بدعم من أسهم الطاقة

انتم الان تتابعون خبر أسهم اليابان تتجاوز مستويات "مهمة" بدعم من أسهم الطاقة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 يونيو 2022 11:15 صباحاً - تمكن المؤشر نيكي الياباني من تجاوز مستوى ذو أهمية معنوية، 27 ألف نقطة، لأول مرة منذ أسبوعين، مدعوما بارتفاع أسهم شركات الطاقة، وإن حدت الضبابية المرتبطة برفع معدلات الفائدة الأميركية من المكاسب.

وارتفع نيكي بـ 0.66 بالمئة ليغلق عند 27049.47 نقطة مقتربا من أعلى مستوى بلغه خلال اليوم. ويواصل المؤشر ارتفاعه لرابع جلسة على التوالي.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.06 بالمئة إلى 1907.38 نقطة.

وكان قطاع الطاقة هو الأفضل أداء على المؤشر نيكي وصعد 3.8 بالمئة بعد ارتفاع أسعار النفط. ولم يسجل أي قطاع خسائر، لكن أسهم شركات المعادن الأساسية حققت أقل مكاسب وزاد مؤشر القطاع 0.31 بالمئة.

وسجل سهم شركة كهرباء طوكيو أعلى زيادة مئوية على المؤشر نيكي وارتفع 7.21 بالمئة في ظل موجة حارة تشهدها العاصمة اليابانية من المتوقع أن تضغط على إمدادات الطاقة.

كما صعد سهم شركة إنبكس النفطية 4.88 بالمئة وكان ضمن أفضل الأسهم أداء.

وفاق أداء أسهم شركات السيارات السوق، إذ استفادت من انخفاض الين في الآونة الأخيرة، الأمر الذي أنعش قيمة المبيعات في الخارج.

وقفز سهم ميتسوبيشي موتورز 5.82 بالمئة في حين صعد سهم تويوتا 2.17 بالمئة.

وارتفع سهم فاست ريتيلنج المالكة لسلسلة متاجر يونيكلو للملابس 0.71 بالمئة إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر.