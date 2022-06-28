أمريكا: تحليق طائرتنا فوق مضيق تايوان التزام بحرية الملاحة

جدة - نرمين السيد - رد الجيش الأمريكى على الصين، اليوم الثلاثاء، قائلاً إن "تحليق طائرة تابعة للبحرية الأمريكية عبر مضيق تايوان الأسبوع الماضى أظهر التزام الولايات المتحدة بحرية الملاحة فى منطقة المحيطين الهندى والهادى"، وذلك بعدما اشتكت بكين من أن ذلك يهدد السلام والاستقرار.





وكانت الصين أعلنت أنها "أرسلت طائرات لمراقبة وتحذير الطائرة بى-8 إيه المضادة للغواصات أثناء تحليقها فوق الممر المائى الحساس يوم الجمعة". وفى بيان لها، قالت قيادة المحيطين الهندى والهادى الأمريكية إن "سفن وطائرات البحرية الأمريكية تتعامل بشكل روتينى مع السفن الحربية والطائرات الأجنبية خلال عملها فى جميع أنحاء المنطقة"، حسبما نقلت "رويترز". وأضافت القيادة الأمريكية أن "جميع التعاملات مع القوات العسكرية الأجنبية فى أثناء العبور كانت متوافقة مع الأعراف الدولية، ولم تؤثر على العملية. وستواصل الولايات المتحدة الطيران والإبحار والعمل فى أى مكان يسمح به القانون الدولى بما فى ذلك داخل مضيق تايوان. يظهر عبور الطائرة مضيق تايوان التزام الولايات المتحدة بحرية الملاحة وانفتاح منطقة المحيطين الهندى والهادى". ويأتى تحليق الطائرة الأمريكية بعدما دفعت تايوان بمقاتلاتها مرتين الأسبوع الماضى، لتحذير القوات الجوية الصينية التى نفذت عمليتى توغل كبيرتين فى منطقة الدفاع الجوى التايوانية.

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