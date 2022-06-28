اتحاد الإذاعات الإسلامية ينعى ضحايا انفجار صهريج الغاز بميناء العقبة

جدة - نرمين السيد - تقدم اتحاد الإذاعات الإسلامية برئاسة الدكتور عمرو الليثى، بخالص التعازى وصادق المواساة للمملكة الأردنية الهاشمية وللملك عبد الله الثانى بن الحسين والشعب الأردنى فى ضحايا حادث انفجار صهريج غاز بميناء العقبة.





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