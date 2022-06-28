جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر -فى تصريح خاص لقناة "الإخبارية" العراقية- إن الإصابات الموجبة بين الفحوصات تتجاوز نسبتها 20%. وكان البدر قد أعلن أن المؤسسات الصحية سجلت 12 إصابة جديدة بالكوليرا خلال 24 ساعة الماضية، موضحا أن 8 إصابات سجلت فى الرصافة. يشار إلى أن مرض الكوليرا سببه على الأغلب تناول أطعمة أو مياه ملوثة، ويؤدى بدوره إلى الإصابة بإسهال حاد وتقيؤ ثم يعقبه جفاف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق يعلن ارتفاع إصابات الكوليرا إلى 59 حالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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