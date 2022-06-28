حرب عالمية ثالثة.. روسيا ترد على توجه الناتو نحو القرم

جدة - نرمين السيد - أعلن نائب رئيس مجلس الأمن القومى الروسى، دميترى ميدفيديف، أن أى محاولة للاعتداء على شبه جزيرة القرم ستعتبر إعلان حرب ضد روسيا، مشيرًا إلى أن هذا سيؤدى إلى حرب عالمية ثالثة.





وقال ميدفيديف -فى مقابلة مع صحيفة "أرجومينتى إى فاكتى" الروسية: "أى محاولة للاعتداء على القرم هى إعلان حرب ضد بلادنا". وأضاف: "إذا ما فعلت ذلك دولة عضو فى حلف الناتو، فإن ذلك سيكون صراعا مع حلف شمال الأطلسى بأكمله"، منوها بأن هذا سيكون بمثابة حرب عالمية ثالثة، أى كارثة كبرى". يُذكر أن روسيا ضمت شبه جزيرة القرم بعد استفتاء أُجرى فى مارس 2014، بينما لا تزال أوكرانيا تعتبر شبه الجزيرة جزءا من أراضيها.

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